Kılıçdaroğlu'ndan Akşener zirvesi sonrası ilk açıklama

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener ile dün yaptığı görüşmey ilişkin, "Türkiye’nin yönetilememesi sorununu önümüze getiren ucube sistemin değişiminin zorunluluk olduğu konusunda mutabakatımız tamamdır, bunu söyleyebilirim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmeden sonra, Altılı Masa’nın dağılacağı yorumlarına karşı kriz olmadığı mesajı verdi.

Edinilen bilgiye göre, kurmaylarıyla biraraya gelen Kılıçdaroğlu, Akşener’le dün akşam Ahlatlıbel’de yedikleri yemekle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Son derece verimli ve güzel bir toplantı oldu. Toplantı içeriğini aktaramam, bu yanlış olur. Ancak Türkiye’nin yönetilememesi sorununu önümüze getiren ucube sistemin değişiminin zorunluluk olduğu konusunda mutabakatımız tamdır bunu söyleyebilirim. “

AKŞENER'İN DEĞERLENDİRMESİ

Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

"Masa dağılıyor mu?" sorusuna "Niye dağılsın Altılı Masa? Birlikte kazanacağımızı söylüyoruz" yanıtını vermişti.

Altılı Masa’nın kimi aday göstereceğinin konuşulup konuşulmadığı sorusuna Akşener, "Onu Altılı Masa'da konuşacağız. İstanbul meselesini konuştuk; onun dışında neleri konuşup konuşmadığımızı söylemedim. Çünkü bu konu gerçekten mihenk taşı" cevabını vermişti.

KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GÖRÜŞMESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Ankara'da görüşmüştü.

İki lider, Çankaya Belediyesine ait Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde akşam yemeğinde bir araya gelmişti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2,5 saat sürmüştü. Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmamıştı.