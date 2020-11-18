Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı'ya suç duyurusu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla ‘tehdit ve hakaret’ içeren mektubu nedeniyle Alaattin Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Çakıcı, Kılıçdaroğlu hakkında yazdığı mektupta, ‘gafil muhbir, ’onur yoksunu’, ‘dürzü’, ‘vatan hainlerine köpeklik yapıyorsun’ ifadelerini kullanmıştı.
Alaattin Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na tehdit: Seni bakla kazığı ile tanıştırım
Çakıcı'nın tehditleri için çok sert tepki
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