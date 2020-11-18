  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 18 Kasım 2020 12:00

Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı'ya suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tehdit ve hakaret içerikli mektup nedeniyle Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı'ya suç duyurusu
A+ A-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla ‘tehdit ve hakaret’ içeren mektubu nedeniyle Alaattin Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Çakıcı, Kılıçdaroğlu hakkında yazdığı mektupta, ‘gafil muhbir, ’onur yoksunu’, ‘dürzü’, ‘vatan hainlerine köpeklik yapıyorsun’ ifadelerini kullanmıştı.

Alaattin Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na tehdit: Seni bakla kazığı ile tanıştırımAlaattin Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na tehdit: Seni bakla kazığı ile tanıştırım

Çakıcı'nın tehditleri için çok sert tepkiÇakıcı'nın tehditleri için çok sert tepki

 

kemal kılıçdaroğlu , mektup , tehdit , alattin çakıcı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM