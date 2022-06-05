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Kılıçdaroğlu'ndan Altılı Masa mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan Altılı Masa mesajı

Altılı masanın dağılacağını söyleyenlerin ciddiye alınmaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Altı lider Türkiye’ye huzuru getirecek” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi’nin lansman toplantısına katıldı.

Burada bir konuşma yapan CHP lideri, kimsenin karamsarlığa kapılmaması gerektiğini söyledi.

 Kılıçdaroğlu, “Bizim önceliğimiz Türkiye’nin neresinde yaşıyorsa yaşasın insanların mutlu olması. Bizim önceliğimiz parlamentonun gerçekten halkı temsil etmesi ve üzerindeki vesayetin kaldırılması” dedi.

ALTILI MASA MESAJI
CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında cumhuriyetimizi demokrasiyle kavuşturacağız” dedi.

Altılı masanın dağılacağını söyleyenlerin ciddiye alınmaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Altı lider Türkiye’ye huzuru getirecek” dedi.

"Önümüzdeki seçimin kaderini kadınlar ve gençler belirleyecek" diyen Kılıçdaroğlu, "7 buçuk milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Onlar otoriter bir yönetimi demokratik yöntemlerle sonlandıracaklar" ifadelerini kullandı.

Etiketler altılı masa kılıçdaroğlu
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