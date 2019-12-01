Kılıçdaroğlu'ndan ''asgari ücret'' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'deki ekonomi forumunda yarın görüşmeleri başlayacak olan asgari ücretle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'deki 'Ekonomide Yeni Arayışlar' forumunda yarın görüşmeleri başlayacak olan asgari ücretle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Geçen hafta grup toplantısındaki çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, 'Asgari ücretin vergiye tabi olmaması lazım. Alınacaksa yüzde 1 sembolik vergi alınması lazım.' dedi.

CHP lideri, 'asgari ücrete en az yüzde 22.58 zam ve büyümeden pay verilmesi lazım.' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Asgari ücret şu an 2020 lira, asgari ücret açlık sınırının altında şu an. Sendikaların bir araya gelmesi çok ama çok önemli bizim açımızdan. Devlet kendisi açısından enflasyonu yüzde 22.58 olarak belirledi. Yılbaşından itibaren 22.58 zam yapacağım diyor. O zaman asgari ücrete de en az yüzde 22.58 zam ve büyümeden pay verilmesi lazım.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 'VERGİ' ÇAĞRISI

İşçi sendikaları bunu gerçekleştirir mi, göreceğiz. İktidarın mı yanında duracaklar, işçinin mi yanında duracaklar. O iktidar bunları aldı, açlık sınırının altındaki bir asgari ücrete mahkum etti. Asgari ücretin vergiye tabi olmaması lazım. Alınacaksa yüzde 1 sembolik vergi alınması lazım.