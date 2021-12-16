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Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret için ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret için ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 bin 250 TL olarak açıkladığı 2022 yılı asgari ücretine ilişkin değerlendirmesinde "Verilen oranı küçümsemiyoruz" ifadesini kullandı.

Daha önce asgari ücret zammı ile ilgili "bugüne kadar olmuşun çok fevkinde bir artış yapacağız" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılında asgari ücretin minimumda 4.250 TL olarak belirendiğini duyurdu. Erdoğan söz konusu artışın son 50 yıldaki en yüksek artış olduğunu ifade etti. Böylelikle asgari ücretteki artış yüzde 50,44 oldu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaretinin ardından kameraların karşısına geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 bin 250 TL olarak duyurduğu asgari ücret için "TÜİK'e yaptığım ziyaretin etkilerini gördük. Bu oranı küçümsemiyoruz. Eğer enflasyonu da kontrol altına alırlarsa çalışan kardeşlerimiz rahat bir nefes alır" yorumunda bulundu.

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Etiketler chp kemal kılıçdaroğlu asgari ücret
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