Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Özer'e randevu tepkisi!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, KPSS'den yüksek puan almalarına rağmen sözlü mülakattan düşük puan alan adayların durumunu görüşmek için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den randevu istedi. Ancak randevuya yanıt alamayan Kılıçdaroğlu, ''Anlaşılan eğitimden daha önemli işleri var'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS'den yüksek puan alıp mülakatlarda elenenlerle yaptığı buluşmada, iktidara sert eleştiriler yöneltti.

Akşam saatlerinde sosyal medyada trafik akışına sebep olan mülakat eleştirilerinin ardından bugün de paylaştığı bir tweette, "Ben ve mülakat mağduru gençlerimiz, sevgili halkımızla buluşacağız" dedi.

Toplantının ardından bir tweet daha atan Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den talep ettiği randevuya yanıt gelmediğini herhangi bir yanıt gelmediğini duyurdu. Kılıçdaroğlu, Bakan Özer üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert tepki gösterdi.

"ANLAŞILAN EĞİTİMDEN DAHA ÖNEMLİ İŞLERİ VAR"

Kılıçdaroğlu, Bakan Özer'den talep ettiği görüşmeye yanıt verilmemesine ilişkin, "Anlaşılan eğitimden daha önemli işleri var. Saray Hükümeti görüşmelerden kaçarak, bu işleri sümen altı edebileceğine inanıyor. Yanılıyor" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A: "HABERİN OLSUN!"

Attığı tweette Erdoğan'a da seslenen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, gençlere propaganda yaparsın, şiir okursun, şarkı söylersin. Oy için yapmayacağın şey yoktur senin. Sonra bir kısım gencin haklarını gasp edersin, beslemelerine peşkeş çekersin. Bakanından yanıt bekliyorum, haberin olsun!" ifadelerini kullandı.