Kılıçdaroğlu'ndan Bakan'a yaylım ateşi: ''Beceriksiz, yalancı!''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış" paylaşımı sonrası çılgına döndü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından elektrikleri kesilen CHP lideri Kılıçdaroğlu’yla ilgili bir iddiada bulundu.

Dönmez, “Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?” ifadelerini kullandı.

20 DAKİKA SONRA YENİ PAYLAŞIM YAPTI

Dönmez bu açıklamadan 20 dakika sonra ise yeni bir paylaşım yaparak, Kılıçdaroğlu’nun dün ziyaret ettiği evin elektriğinin kesik olmadığını savundu. Dönmez, “Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23.04.2022 itibariyle borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir” dedi.

KILIÇDAROĞLU: BECERİKSİZ, YALANCI

Bakan Dönmez’in iddialarına Kılıçdaroğlu’ndan çok sert tepki geldi. CHP lideri, “Erdoğan'ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. Beşli çete milleti soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım!” ifadelerini kullandı.