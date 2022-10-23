Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına: ''Telefonlarınız dinleniyor''

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda belediye başkanlarına ''Telefonlarınız dinleniyor'' uyarısında bulunduğu öğrenildi.

CHP'li belediye başkanları Sivas'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla çalıştay düzenledi. Başkanların ortak projeleri, kış dönemini ve yaklaşan seçimleri ele aldığı çalıştayda belediye bütçelerinin yönetiminden iletişim stratejilerine kadar pek çok alanda da sunum yapıldı. Çalıştay, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başkanlarla basına kapalı olarak gerçekleştirdiği toplantıyla sonlandı.

"YOKSULLARA POZİTİF AYRIMCILIK YAPIN"

Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre; Kılıçdaroğlu toplantıda başkanlara sosyal yardımlarla ilgili önerilerde bulunarak, "Yoksullara pozitif ayrımcılık yapın. Emeklilere, yoksullara, engellilere büyük özen gösterin. Hiçbirinin aç kalmasına izin vermeyin" talimatını verdi.

"BİR UYUŞMAZLIK OLURSA HERKES KENDİ İŞİNE BAKACAK"

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, örgütlerle belediyeler arası çıkan uyuşmazlıklarla ilgili başkanları uyardığı öğrenilen Kılıçdaroğlu'nun "Bir uyuşmazlık olursa herkes kendi işine bakacak" dediği kaydedildi.

"GİZLİ KAPAKLI İŞİMİZ YOK"

Başkanları telefonlarının dinlendiğine yönelik uyardığı da belirtilen Kılıçdaroğlu'nun "Telefonlarınız dinleniyor. Ancak gizli kapaklı bir işimiz olmadığı için bu konuda da endişeleneceğimiz bir şey yok" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Cumhuriyet