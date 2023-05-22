  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'ndan bir video daha: O oyu benim için değil, evladın için vereceksin

Kılıçdaroğlu'ndan bir video daha: O oyu benim için değil, evladın için vereceksin

Kılıçdaroğlu'ndan bir video daha: O oyu benim için değil, evladın için vereceksin
Güncelleme:

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yeni bir video paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan bir video paylaştı. Anne ve babalara çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm ama evladını seviyorsan karar ver. Unutma o oyu benim için değil, evladın için vereceksin" dedi.

"VATANINI SEVEN SANDIĞA GELSİN"
Kılıçdaroğlu videosunda şunları ifade etti:

"Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm ama evladını seviyorsan karar ver. Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kim bilir ne olacak? Unutma o oyu benim için değil, evladın için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin."

Etiketler kılıçadroğlu erdoğan video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İslam Memiş'ten 2'nci tur öncesi yatırımcılara kritik uyarı
Meteor düşme anı saniye saniye kamerada! Gece gündüze döndü
Hulki Cevizoğlu, Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceğini açıkladı
Elveda güzel ama pahalı İstanbul! Büyük kaçış başladı
Hibe desteğiyle başladı! Yılda 5 bin tane üretip, paraya para demiyor
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan açıklaması
2'nci tur haftasında Dolar ve Euro'dan rekor üstüne rekor
Fenerbahçe'de büyük operasyon: En az 8 isimle yollar ayrılıyor
Seçim akşamı için silahlanma çağrısı yapan imam kendini böyle savundu