Kılıçdaroğlu'ndan bir video daha: O oyu benim için değil, evladın için vereceksin

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yeni bir video paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan bir video paylaştı. Anne ve babalara çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm ama evladını seviyorsan karar ver. Unutma o oyu benim için değil, evladın için vereceksin" dedi.

"VATANINI SEVEN SANDIĞA GELSİN"

Kılıçdaroğlu videosunda şunları ifade etti:

"Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm ama evladını seviyorsan karar ver. Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kim bilir ne olacak? Unutma o oyu benim için değil, evladın için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin."