Kılıçdaroğlu‘ndan 'Bireysel Silahlanmaya Hayır' kampanyasına destek

İstanbul Sultangazi, gazi Mahallesi’nde 2 ağustos 2015 tarihinde arkadaşları ile yolda yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla omuriliği zedelenerek % 99 felç olan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş, hayata 2 yıl 11 gün tutunabildi.

Olay tarihinde 17 yaşında olan, Ahmet Emre 26 Mayıs'ta yaşasaydı 21 yaşında olacaktı.

Ahmet Emre’nin Babası Bülent ve Annesi Zeynep Çavuş maganda kurşununa dikkat çekmek için sosyal proje hazırladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şarkıcı Aynur Aydın,Sanatçı Seyfi Yerlikaya, Sanatçı Suavi, Oyuncu Bülent Emrah Parlak, Grup Gündoğarken üyesi müzisyen Burhan Şeşen, Ünlü Yapımcı Bülent Seyhan, Onur Akay, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Sanatçı Ege, Sanatçı Yaşar, Sanatçı Ali Altay, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ,Burçin Baykal ve çok sayıda vatandaş ailenin isteğini yerine getirdi.

Ahmet Emre Çavuş kim?

26 mayıs 1998 İstanbul Sultangazi 75. Yıl mahallesinde dünyaya geldi ilk orta eğitimini yaşadığı mahallede tamamladı lise eğitimini GOP sağlık meslek lisesinde başladı 11. Sınıf öğrencisiyken 2 ağustos 2015 tarihinde arkadaşları ile yolda yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla omuriliği zedelenerek felç olan Ahmet emre çavuş İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa tıp fakültesi Hastanesi’nde 7 ay yoğun bakımda tedavi gördü bu zor tedaviyi başarıyla geçen genç daha sonra Şişli’de ornöram fizik tedavi merkezinde 1 yıl 5 ay fizik tedavi gördü ara ara değişik hastanelerde kısa süreli tedaviler gören Ahmet emre 21 haziran 2017 günü ameliyat için tekrardan Cerrahpaşa tıp fakültesi hastanesin ’de 2 büyük ameliyat geçirdi ameliyatlar başarılı geçti 13 ağustos 2017 gece aniden fenalaşan Ahmet emre sabah 06:20 vefat etti.

Ahmet Emre Çavuş 2 yıl 11 gün yaşamak için büyük mücadele verdi.



