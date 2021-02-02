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  4. 02 Şubat 2021 14:28

Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi rektörüne istifa çağrısı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili konuştu. Çiftçilerle buluşmasında konuya değinen Kılıçdaroğlu, "Üniversiteye bir kişiyi atıyorsunuz, üniversite kabul etmiyor. Üniversite hocaları da kabul etmiyor. O hocanın ayrılayım demesi lazım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi rektörüne istifa çağrısı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiftçi Buluşması programı açılışında konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kayyum rektör protestolarına dönük polis şiddeti ve iktidar baskısı üzerine de konuşan Kılıçdaroğlu, "Üniversitelerde bilgi üretilir, gelecek üretilir. Bizler de öğreniriz. Akademik dünyası gelişmiş bütün ülkeler gelişmiştir. Boğaziçi Üniversitesi'nden söz etmek isterim. Orası da bizim üniversitemiz. Boğaziçi'ne girmek kolay değil, çok yüksek puanlar almanız lazım. Gelenekleri vardır. Gelenekler bazen kanunlardan daha güçlüdür. Üniversiteye bir kişiyi atıyorsunuz, üniversite kabul etmiyor. Üniversite hocaları da kabul etmiyor. O hocanın ayrılayım demesi lazım. Aksi halde orada kaos çıkıyor ortaya," dedi.

"80 öncesi ve sonrası çok sayıda insan hayatını kaybetti," diyen Kılıçdaroğlu, "Yazık günah değil mi? Türkiye böyle bir sürecin içine sokulmamalı. Bir aydan fazladır bir başkan yardımcısı bile bulamadı, çekilmesi lazım," ifadelerini kullandı.

BOĞAZİÇİ PROTESTOLARI

Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından öğrenciler protestolara başlamıştı. Dün Güney Kampüs önünde Prof. Dr. Melih Bulu'yla konuşmak için bekleyen öğrenciler polis müdahalesiyle karşılaştı.

İstanbul Valiliği müdahalenin ardından 159 öğrencinin gözaltına altına alındığını duyurmuştu.

İstanbul Valiliği'nden bu sabah yapılan açıklamada, gözaltına alınan öğrencilerden 98'inin serbest bırakıldığı bildirildi.

 

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