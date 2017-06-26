Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan başlattığı yürüyüşün 12. gününde yürüyüşe başlamadan önce yaptığı açıklamada "Bir kişi yargılanırken, henüz karar verilmemiş ama Maltepe Cezaevi'nde özel yer, üç oda hazırlanıyor. Çünkü o kişinin mahkum edileceği önceden biliniyor, ne kadar ceza verileceği önceden biliniyor ve ona göre yer hazırlanıyor. Bu, yargı ile siyasi iktidar arasındaki bağlantıyı gösteren en somut örneklerden birisi ve bizim bu yürüyüşümüze de haklılık kazandıran en temel olaylardan birisi" dedi.



Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe devam ediyor. Konakladığı Bolu'nun Dağkent mevkisinde gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 12'nci gününe geldiğini, adalet için yürüdüklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Ülkeye adalet gelsin istiyoruz, adaletli bir Türkiye istiyoruz, hukukun üstünlüğünü, birlikte yaşamayı istiyoruz." dedi.

Dün aldıkları bir duyuma üzüldüklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bir kişi yargılanırken, henüz karar verilmemiş ama Maltepe Cezaevi'nde özel yer, üç oda hazırlanıyor. Ufak tefek eksiklikleri gideriliyor. Çünkü o kişinin mahkum edileceği önceden biliniyor, ne kadar ceza verileceği önceden biliniyor ve ona göre yer hazırlanıyor. Bu, yargı ile siyasi iktidar arasındaki bağlantıyı gösteren en somut örneklerden birisi ve bizim bu yürüyüşümüze de haklılık kazandıran en temel olaylardan birisi. Mahkeme karar verecek ama kararı yürütme organı veriyor. Mahkeme sadece dillendiriyor bunu. Nerede yatacağı, nerede kalacağı belirleniyor, odanın ufak tefek ihtiyaçları gideriliyor. Ankara'dan geliyorlar, odalara bakıyorlar nedir, ne değildir diye. Dolayısıyla bu bizi derinden yaraladı ve adaletin neden zorunlu olduğunu bir kez daha bize gösterdi. 12'nci günde yolumuza devam ediyoruz."



Konuşmasının ardından yürüyüşüne başlayan Kılıçdaroğlu, kortejde bulunan engellilerle bir süre sohbet etti. Kılıçdaroğlu'na, yürüyüşü sırasında yoldan geçen bazı vatandaşlar da korna çalarak destek veriyor.