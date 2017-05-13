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  4. 13 Mayıs 2017 15:56

Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı 'anne' mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün annesi ile Afet İnan'a yönelik çirkin ifadelere ilişkin, "Tarihimize, köklerimize bağlıyız. İnsanlarımıza saygı duymak zorundayız. Hele hele anneleri baş tacı etmek zorundayız." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı 'anne' mesajı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ile manevi kızı Afet İnan'a yönelik çirkin ifadelere ilişkin, "Tarihimize, köklerimize bağlıyız. İnsanlarımıza saygı duymak zorundayız. Hele hele anneleri baş tacı etmek zorundayız. Eğer cennet annelerin ayakları altındaysa annelere hakaret etmek kadar büyük bir kabahat yoktur." dedi.

Partisinin düzenlediği çalıştaya katılmak için Bursa'ya gelen Kılıçdaroğlu, sabahki programların ardından Dikkaldırım Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye giderek, vatandaşlarla bir araya geldi ve sohbet etti.

Daha sonra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin Anneler Günü dolayısıyla bir alışveriş merkezinde düzenlediği kermese geçen Kılıçdaroğlu, stantları gezdi ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Bütün annelerin Anneler Gününü yürekten kutladığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Onlar aydınlık Türkiye için mücadele ediyorlar. Bütün annelerin Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Atatürk'e yapılan hakaretlerle ilgili açılan davalar var. Yarın Anneler Günü, özellikle Zübeyde Hanım ile ilgili kötü ithamlar vardı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"O suçlamaları yapan insanları insan olarak değerlendirmek mümkün değil. Tarihimize bağlıyız, köklerimize bağlıyız. İnsanlarımıza saygı duymak zorundayız. Hele hele anneleri baş tacı etmek zorundayız. Eğer cennet annelerin ayakları altındaysa annelere hakaret etmek kadar büyük bir kabahat yoktur."

AA

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