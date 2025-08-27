Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak ''kurultay davası'' çıkışı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin kurultay davasında iptal kararı çıkması durumunda ''Parti mutlaka yönetilmek zorunda, bu süreçten kaçmak olmaz'' görüşünü dile getirdiği öne sürüldü.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklardan tv100’e ve 'Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım' programına özel açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu’na yakın kaynakların, Kılıçdaroğlu’nun Çerçioğlu’nun istifasıyla başlayan süreç ve sonrasında gelen istifa görüntülerini iyi değerlendirmediğini söylediği öne sürüldü.

tv100’deki programda Kılıçdaroğlu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

-Çerçioğlu’nun istifası ile başlayan CHP’li belediye başkanlarının istifa ettiği görüntü iyi bir görüntü değil, görüntüyü kim çıkarıyor ona bakmak lazım.

-Yerel yönetimlerden sorumlu kişilerin belediye başkanlarıyla sıkı bağ kurması gerekiyor.

-Göle Belediye Başkanı ilçesine hizmet götürmek istiyordu, partisinden destek istemesi kadar doğal bir şey yok. Bazı büyükşehir belediyelerinde sorun olduğu duyumları alınıyor.

KURULTAY DAVASI YORUMU

Kaynakların aktarımına göre Kılıçdaroğlu kurultay davasını basından takip ediyor, dosya ile özel olarak ilgilenmiyor.

Kaynaklara göre Kılıçdaroğlu kurultay davası iptal edilirse “Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz” görüşünde.

Ayrıca Genel Merkez’den Kılıçdaroğlu’na gelen bir görüşme talebi yok. Kılıçdaroğlu talep gelirse "Özel ile görüşürüm" diyor.

Kaynakların anlatımına göre Kılıçdaroğlu’nu en çok üzen şey partinin adliye koridorlarına düşmüş olması.