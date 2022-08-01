Kılıçdaroğlu'ndan çok sert açıklama: Bundan sonra olacaklardan sorumlular

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) olağanüstü toplantıya çağırdığı TBMM’de, Genel Kurul yeter sayısına ulaşılamadığı için toplanılamadı. Olay sonrası Kılıçdarğlu açıklamada bulundu.

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin sağlıkta şiddetle ilgili genel görüşme amacıyla olağanüstü toplantı talebi ile saat 15.00'da açıldı. Ancak toplantı yeter sayısı bulunamadığından, CHP'nin talebi düştü. TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim'de çalışmalarına devam edecek.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Genel Kurul'a katıldı. Kılıçdaroğlu, toplantının açılamamasının ardından kulisten çıkarken gazetecilerin soruları üzerine açıklamalarda bulundu.

"BUNDAN SONRA OLACAK OLAN TÜM NEGATİF OLAYLARIN SORUMLUSU DA ONLARDIR"

AK Parti ve MHP için sert ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu;

"Sağlıkta şiddet Türkiye'nin temel sorunlarından bir tanesidir. Bu sorunu çözecek olan organ Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. TBMM'yi bu acı olayları engellemek açısından, önlemek açısından göreve davet ettik. CHP olarak, İYİ Parti olarak, Demokrat Parti olarak arkadaşlar buradalardı. Hepimiz görevimizi yaptık. Parlamentoyu işlevsiz kılan iki organ, iki temel kurum; AK Parti ve MHP gelmedi. Bundan sonra olacak olan tüm negatif olayların sorumlusu da onlardır."