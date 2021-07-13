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Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanlığı açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanlığı açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısında 2023 yılında yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısında 2023 yılında yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle oldu:

"Nasıl bir Cumhurbaşkanı diye" sordular bana.  83 milyonu kucaklayan bir cumhurbaşkanı. Topluma örnek olan bir cumhurbaşkanı. Harcanan her kuruşun hesabını veren bir cumhurbaşkanı.

Eğer bir yerde bir sorun varsa, soruna insanca eğilen, kaynakların sağlıklı kullanılıp kullanılmadığına bakan bir cumhurbaşkanı. Malvarlığı dolayısıyla tehdit edilmeyen onurlu bir cumhurbaşkanı, seçildiği zaman yozlaşmayan bir cumhurbaşkanı.

Başbakana bütün yetkileri veren bir cumhurbaşkanı. Gücü akılcı kontrol eden bir cumhurbaşkanı, kendi egosunu yenen bir cumhurbaşkanı. İstediğimiz budur. Millet bize iktidarı verdiğinde, önünde hiç kimse duramayacak.

Etiketler cumhurbaşkanlığı seçim kılıçdaroğlu
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