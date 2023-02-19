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Kılıçdaroğlu’ndan deprem bölgesindeki görevlilere çağrı

Kılıçdaroğlu’ndan deprem bölgesindeki görevlilere çağrı
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki binalarda hasar tespit çalışmalarını yürüten teknik görevlilere çağrıda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Vatandaşlardan birçok mesaj aldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Depremzede vatandaşlarımızdan binlerce mesaj alıyorum. Bölgedeki binalarda hasar tespit çalışmalarını yürüten teknik görevlilere çağrımdır: Biliyorum, zor koşullarda iş yapıyorsunuz ama en ufak bir hak kaybına yol açmamak için lütfen raporlarınızı gerçekçi bir biçimde oluşturun.”

Etiketler kemal kılıçdaroğlu chp deprem bölgesi teknik ekip çağrı
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