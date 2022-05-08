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Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Kazanıyoruz

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Kazanıyoruz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bayramımızı bile karamsar geçirdik. Gülümsemeyi unuttuk, halkımız yorgun. En büyük hırsızlığa yaşam enerjimizi çalarak imza attılar. Ancak maratonun son yüz metresindeyiz ve kazanıyoruz. Pes etme vakti değildir. Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın" paylaşımında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında bulundu. “Bayramımızı bile karamsar geçirdik” diyen CHP lideri, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Gülümsemeyi unuttuk, halkımız yorgun. En büyük hırsızlığa yaşam enerjimizi çalarak imza attılar. Ancak maratonun son yüz metresindeyiz ve kazanıyoruz. Pes etme vakti değildir. Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın.”

Etiketler kılıçdaroğlu paylaşım
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