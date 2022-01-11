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Kılıçdaroğlu'ndan Enes Kara açıklaması: Neden paylaşım yapmadı?

Kılıçdaroğlu'ndan Enes Kara açıklaması: Neden paylaşım yapmadı?

HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Enes Kara ile ilgili paylaşım yapmadığı için tepkilerin odağı olmuştu. Kılıçdaroğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2.sınıf öğrencisi Enes Kara'nın ölümü Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bu konuda bir tepki vermemekle eleştirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, neden paylaşım yapmadığına yönelik bir açıklamada bulundu.

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"ETİK SEBEPLERDEN DOLAYI PAYLAŞIM YAPMAYACAĞIM"
Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizle ilgili canımızı yakan olgular söz konusu olunca, paylaşacağımız içeriklerde hepimiz sorumlu davranmak zorundayız. Bana kızanları anlıyorum ama etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım. Zamanı gelince gereken yapılacaktır. Tepkileri anlıyor ve saygı duyuyorum.

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"BİLİMİN UYARILARINA KULAK ASMAMAYI DOĞRU BULMUYORUM"
Bu tarz haberleri paylaşmakla ilgili bilimsel makaleler söz konusudur. Oluşan öfkeyi politik puana döndürme adına, bilimin uyarılarına kulak asmamayı doğru bulmuyorum."

Etiketler kılıçdaroğlu paylaşım chp enes kara
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