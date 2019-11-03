Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a ABD çağrısı: Kesinlikle gitme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı’na çağrı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Kasım’daki ABD ziyareti için henüz kararını vermediğini söyledi. Ancak Kılıçdaroğlu, “Diplomatik yollardan özür dilenmesi gerek. ‘Bu mektupla amaç aşılmıştır’ demeliler. Ancak böyle olursa Erdoğan ABD’ye gitmeli” dedi.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kendisini izleyen gazetecilerle buluştu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi aşağılayan sözlerinin yer aldığı mektup vardı. Trump, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı gün 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumla ilgili bir mektup yazmış, küstah ifadeler kullanmıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu bu konuda şunları söyledi:

BÜYÜK TALİHSİZLİK

“ABD'ye ne diye gidecek? ‘Giderken mektubu yanımda götüreceğim' diyor. Bundan daha büyük bir saçmalık olmaz. Önce o mektuba milletin şanını ve şerefini koruyacak şekilde yanıt vereceksin. Diplomatik kurallara uygun ama onun hak ettiği bir cevabı vereceksin. Amerika'ya mektubu iade etmek için mi gidiyorsun? Kesinlikle gitmemeli. Resmi olarak diplomatik yollardan Türkiye Cumhuriyeti'nden özür dilenir, ‘Bu mektupla amaç aşılmıştır, Türk Milleti'ne saygımız sonsuzdur, mektup büyük bir talihsizlik eseridir' denir, özür dilenir ancak o zaman gidebilir. Bir de o toplumu aşağılayan mektubu cebine alıp mı gidecek? AKP'nin kurmayları önce ‘Biz mektubun cevabını verdik' dediler. Sonra onun da gerçek olmadığı çıktı ortaya. Arkasından ‘Mektubu çöpe attık' dediler. Sonra çöpte olmadığı da ortaya çıktı. Türkiye'nin şanını korumaktan aciz bir yönetim var” Kılıçdaroğlu erken seçim ile ilgili de şunları söyledi: “Seçim tümüyle bir kişinin ortaya koyacağı iradeye bağlı. Çünkü parlamentoda AKP grubunun bağımsız iradesi yok. Dolayısıyla Erdoğan bu süreç içinde seçime gider mi gitmez mi bilmiyoruz ama vereceği karar bizi ilgilendirmiyor. Biz yarın seçime gidilecekmiş gibi çalışıyoruz”.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU GAZETECİLERLE BULUŞTU

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kendisini izleyen gazetecilerle bir araya geldi. CHP lideri

SÖZCÜ muhabiri Başak Kaya'nın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, “Önce milletin şanı korunacak” dedi.

İntikam için yaptırım doğru değil



CHP lideri ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili de şunları söyledi: “Türkiye, ABD endeksli dış politikasını Trump üzerine inşa etti. Ama orada çok güçlü bir kuvvetler ayrılığı var. Senato, temsilciler meclisi, CIA var. ‘Nasıl olsa Türkiye'de Erdoğan ne derse oluyor. ABD'de de öyle olur' dediler ancak tam tersi çıktı. Yaptırım Türkiye'nin hak ettiği bir süreç değil. Erdoğan'dan intikam için Türkiye'ye yaptırımı asla doğru bulmayız. Çünkü Türkiye, Erdoğan'dan ibaret değil. ABD'nin bu süreç içinde Türkiye'ye yaptırım uygulaması Erdoğan'ın işine yarar. Erdoğan yaşanan ekonomik krizi alır Amerika'ya bağlar. ‘Ah şu Amerika yok mu geldi yaptırım uyguladı, kusura bakmayın kriz bundan dolayı' diyecek. Kıbrıs çıkarmasından sonra da Amerika belli yaptırımlar uyguladı ama halk bütünlük içinde karşı çıktı.”