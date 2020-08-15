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  4. 15 Ağustos 2020 17:48

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Böyle bir aymazlığı tarih yazmamıştır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuraşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz konusunda CHP'yi suçlamasına ilişkin olarak "Böyle bir aymazlığı tarih bile yazmamıştır" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Böyle bir aymazlığı tarih yazmamıştır
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “CHP’li siyasetçiler ve CHP medyası Yunan medyasının ağzıyla konuşuyor” sözlerine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Dış politikada, Dışişleri Bakanlığını tümüyle devre dışı bırakacaksın... Rüşvet alanları büyülelçi yapacaksın... Kadim dostumuz olan Mısır'ı düşman ilan edeceksin... Sosyete damat Doğu Akdeniz'deki karbon yatakları için 'Orada çok ciddi bir rezerv şu an itibarı ile yok' diyecek... Ve sen utanmadan sıkılmadan Cumhuriyet Halk Partisini suçlayacaksın... Böyle bir aymazlığı tarih bile yazmamıştır... Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor."

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