Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan: ''Cesaretin varsa...''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, ''Cesaretin varsa, hesap verecek hiçbir şeyin yoksa gelirsin karşıma. İstiyorsan danışmanlarını, bakanlarını, prompterını da al'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tokat'ta esnaf ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:

Türkiye'nin içinde bulunduğu durum hoş değil. Herkes kafasında ciddi bir soru taşıyor. 'Ne olacak' diye bekliyor. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemem. Esnaf kardeşlerimin kazanması lazım, vatandaşı ile ilişki kurması, alışverişini huzur içinde yapması lazım.

Emekliye vermiyorlar, işçiye vermiyorlar. 5'li çeteye veriyorlar. Ben esnafın, çiftçinin, emeklinin, işçinin, ev kadınının herkesin ama herkesin alın terine değer veren biriyim. Beni şöyle tanımlayın. Ey Kılıçdaroğlu sen kimin adamısın? Ben ezilenlerin, ben işçinin, ben emeklinin, Ben çiftçinin, ben sanayicinin adamıyım. Ben 5'li çetelere hizmet edenlerin adamı değilim.

Bunlar kendilerine biz milliyetçiyiz diyorlar. Bizim milliyetçilik anlayışımızla, bunlarınki arasında siyahla beyaz arasında fark var. Onlar İdlib'te 33 askerimiz şehit olduğunda o şehitlerin hakkını soramadılar, koşa koşa Putin'in ayağına gittiler. Biz Türkiye'nin itibarını koruruz. Milliyetçilik vatanseverliktir, toprağına sahip çıkmaktır dedim. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdık. Kendi toprağından kaçtılar. Geleceğim. Allah nasip ederse Millet İttifakı olarak geleceğiz. Süleyman Şah Türbesi'ni toprağımıza götüreceğiz.

Siyaset cep doldurma sanatı değildir. Siyasete girdiğim gün kendi mal varlığımı internet siteme koydum. Ben defalarca sordum 'Sizin mal varlığınız nedir?' diye. Buradan oğlun milyon dolarları götürecek senin kızın da o paraları alacak gökdelen yapacak ve Bay Kemal bunu seyredecek öyle mi? Hayır, yemezler. O paraların tamamını Türkiye'ye getireceğim.

Adaleti getireceğiz. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Devlet sosyal devlet olmak zorundadır. Bunu yapmazsanız devleti büyütemezsiniz. Adaleti sağlayacağım. Liyakati de sağlayacağız. Siz Türk bayrağını temsil etsin diye rüşvet alan adamı nasıl büyükelçi tayin edersiniz.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Bütün demokrasilerde iktidar ve muhalefetin genel başkanları beraber televizyonlara çıkarlar. Şimdi benden kaçıyor, çıkmıyor karşıma. Dün Osmaniye'den meydan okudum şimdi Tokat'tan yeniden Erdoğan'a meydan okuyorum. Yüreğin varsa, cesaretin varsa gelirsin karşıma devletin büyük imkanları elinde istersen tek başına, istersen bakanlarını al, arzu edersen prompterını al vallahi de billahi de tek başıma çıkacağım. Karşıma çıkmaya cesaret edemiyor. Sen kim meydan okumak kim? Meydan okuyorsan karşıma çık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "aday ol" çağrısı yapmıştı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısında bulunarak, "Hodri meydan, seçimlerde çık karşıma" demişti.

Hiçbir zaman hiçbir egemen gücün altında eğilmedik ama onlar 3-5 kuruş para için adaleti sattılar. Kaşıkçı cinayetinin dosyasını götürüp katile teslim ettiler.

Suriye tezkeresine ret verdik. 'Bunlar terör örgütüne destek veriyorlar o nedenle hayır dediler' diye. Siz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yabancı asker postallarını istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Biz öyle yaptık. Kendi ülkemizde yabancı asker istemiyoruz dedik o nedenle hayır oyu verdik. Milliyetçiyim diye geziyorlar etrafta. Bir partinin adı da 'Milliyetçi'. Ne milliyetçiliği? Bu ülkede terörle mücadeleyi bizim askerimiz, polisimiz yapıyor. Sen gideceksin yabancı askerleri Türkiye'ye davet edeceksin buna da Bay Kemal 'evet' diyecek öyle mi? Olmaz, o zaman adımız Bay Kemal olmaz.