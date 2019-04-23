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  4. 23 Nisan 2019 16:27

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kendisi hakkında yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'ndan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak, herhangi bir şehit evi ziyaretinde, öncelikle soruyorum; 'Gidişim orayı rahatsız eder mi?" yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, giderken herkesle görüşüldüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Aileyle, muhtarla görüşüldü. Kiminle görüşülecek, herkesle görüşüldü" dedi.

Erdoğan'ın telefonla geçmiş olsun dileğinde bulunup bulunmadığı sorusuna Kılıçdaroğlu, "Etmeyebilir. Herhangi bir beklentim yok" karşılığını verdi.

Erdoğan: ''Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor''Erdoğan: ''Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor''

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