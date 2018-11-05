Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a karikatürlerle 13 soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomik krizden çıkış için önerdiği 13 madde ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelttiği 9 soruyu karikatür albümü olarak bastırdı. Albümdeki karikatürleri Kılıçdaroğlu kendisi seçti.



Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, mizah dergilerini yakından takip eden Kılıçdaroğlu, ekonomi için 13 madde ve 9 soruyu özellikle gençlerin daha iyi anlaması ve anlatması için bu kez böyle bir yönteme başvurdu.

Mizahla anlatım fikrini Leman Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün'e açan Kılıçdaroğlu, Leman ekibinin bir karikatür albümü hazırlanmasını istedi. Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine, ekonomi için 13 madde ve 9 soru karikatür albümü olarak da basıldı.

İşte CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği karikatürize sorular - Foto-Galeri