Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: 'Kendisine güveniyorsa A Haber’de tartışalım'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı partisinin Genel Merkezi’nde kabul etti.

“İade-i ziyaret” özelliği taşıyan bu görüşmede güncel konuların ele alındığı öğrenildi. Toplantı sonrası iki lider ortak bir basın açıklaması düzenledi ve gaetecilerin sorularına yanıt verdi.

Partiler olarak bir araya gelip konuşmanın son derece değerli olduğunu belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Kısır tartışmalarla değil, aşılmazları aşmak. Demokrasi konusunda pek çok ülkeye örnek olmak için bu çalışmalara ihtiyaç var. Sayın genel başkan ve arkadaşlarının önerileri bizim için son derece önemli” dedi. Kılıçdaroğlu, süreçle ilgili belirli bir takvim olmadığını belirterek, “Arkadaşlar bir araya gelecek. Akademik uzmanlardan da yararlanacağız. Geniş bir mutabakat ve işin uzmanlarının da görüşünü alacağız” ifadelerini kullandı.

'MİLİTAN' TARTIŞMASINA DEĞİNDİ

“Militan” tartışması hakkında da açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, bu sözcüğün sözlükteki anlamının belli olduğunu kaydederek, kastının devletin yurttaşa karşı tarafsızlığı olduğunu dile getirdi. Vali ve kaymakamların tarafsız olması gerektiğini vurgulayan CHP lideri, sözlerine şöyle devam etti:

“Siz devlet memurunu belirli bir siyasi partinin elemanı haline getirirseniz onu militanlaştırmış olursunuz ve bu konuda çok sayıda örnek var. Sayın Erdoğan’ın bütün valiler dava açsın demesi hepsi benim emrimdedir demektir. Üzerinde durduğumuz nokta bu. Devleti, kamu görevlilerini politize etmesinler.”

“NEDEN SGK’DEKİ AÇIK BÜYÜDÜ?”

Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Kılıçdaroğlu’nun SSK dönemini Z kuşağına anlatmalıyız” sözlerine de yanıt verdi. “Sayın Erdoğan kendisine güveniyorsa Z kuşağının önünde tartışalım” diyen Kılıçdaroğlu, bu tartışmanın yandaş yayın organı A Haber’de de gerçekleşebileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu şu yorumu yaptı:

“Uzmanları çağırabilir. Tartışalım ben ne yaptım o ne yaptım. Erdoğan benim dönemimle ilgili bir müfettiş ordusu görevlendirdi. 5 kuruş bulamadı. Bulsa kıyameti koparırdı. Neden SGK’de açık şimdi daha da büyüdü? Merkez Bankası’nın rezervi neden eksi 47 milyar dolar? Buradan soruyorum Merkez Bankası’nı batıran kişi kimdir? "

'YARIN SEÇİM OLACAKMIŞ GİBİ ÇALIŞIYORUZ'

CHP lideri, seçimle ilgili soruya ise “Ne zaman arzu ederlerse seçime gidebiliriz. Biz yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz” cevabını verdi.

Türkiye’nin gerçek sorunlarının konuşulmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın ülkedeki işsizliği ve çöpten yemek toplayanları gündeme getirilmediğini belirtti. Kılıçdaroğlu, esnaf “Açız” diye bağırdığını ancak Erdoğan’ın derdinin CHP olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

‘ERDOĞAN BEŞLİ ÇETENİN SÖZCÜSÜ’

“Sayın Erdoğan’a söylüyorum. Bu ülkede yatağa aç giren bir çocuk varsa sözcüsü ben olacağım. Esnafın, garibin gurabanın sözcüsü ben olacağım. O beşli çetenin sözcüsüdür. Korkmasın gelsin, tartışalım. O bana 10-20 isterse 100 soru sorsun ben ona 5 soru soracağım. Çekinmiyorum bakın. Verilmeyecek hiçbir hesabım yok. Ama onun sadece bize değil egemen güçlere dahi verilecek hesabı var. Mal varlığı nedeniyle egemen güçlerin etkisinde kalan bir kişi Türkiye’yi yönetemez. Milli güvenlik sorunu haline gelir.”

BABACAN: ANAYASA TASLAĞIMIZ VAR

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise bir Anayasa taslağı hazırladıklarını söyledi. “Bunu bir siyasi partinin çalışması olarak ortaya koymanın doğru olmayacağını düşündük” diyen Babacan, şunları kaydetti:

“Güçlendirilmiş Parlamenter sistem diyoruz ama bundan kastımız nedir. Bunu daha önce çalışmış parti ve STK’larla görüşmek istiyoruz. Bir ortak anlayışsa sahip olsun, dolayısıyla diyalog ve istişare önümüzdeki günlerin kilit konuları. Bizim hazırlığımız önemli bir aşamaya geldi, fakat kamuoyuyla paylaşmadan önce toplumsal mutabakatı önemsiyoruz. Görüş alışverişinde bulunduk. CHP'nin de önemli hazırlıkları var. Bundan sonraki süreçte ikili bazda heyetlerimizin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile ilgili diyalog ve istişare süreci başlatmasında iyi olacağı kararına vardır. Ülkemizde sistem ve yönetim zihniyeti sorunu var. Sistem değiştirmeyle ilgili hazırlıklar son derece önemli."

Kılıçdaroğlu ise Babacan'ın bu sözlerine olumu karşılık vererek, "Kısır çekişmeler tartışmalar değil uzlaşmayla ülkenin içinde bulunduğu açmazları açma, demokrasiyi güçlendirmek için bu çalışmalara ihtiyaç var. Önerileri bizim açımızdan son derece önemli. Herkesin huzurunda sayın genel başkana ve arkadaşlarına teşekkür ederim" diye konuştu.

'GÜNDEMDE İTTİFAK YOK'

Babacan, yaptıkları görüşmelerle ilgili soruya, bu aşamada ittifak konusunu gündemde tutmadıklarını söyleyerek yanıt verdi ve “Genel Başkanlarla yaptığımız görüşmelerde de bu konu açılmıyor. Bu seçim öncesi görüşülmesi gereken bir konudur. Gündemimizde ittifak yok; istişare var” dedi.