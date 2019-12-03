Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a ''Man Adası teşekkürü''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;

Erdoğan'a teşekkür ediyorum tekrar bu olayı gündeme getirdiği için. Man Adası'nda 1 sterlinlik bir şirket kuruldu. İlgili bankanın dekontlarını okuyarak, swift kayıtlarını açıklayarak olayın detaylarını kamuoyuna duyurduk. Belgelerin tamamını savcıya teslim ettik. Belgelerin tamamı doğru. İspat edersen cumhurbaşkanlığını bırakırım diyordu. Bırakamıyor, dava açacağım dedi. Dava açtı, davanın düştüğü mahkemenin hakimlerini değiştirdi. Namuslu, dürüst hakimleri görevden aldı, yerine militan hakimleri koydu.

Ben haklıyım, Allah'ın huzurunda da ben haklıyım. Erdoğan ailesinin bu dümenini açıkladım. Damat var, dünür var, enişte var, hepsi var. Bu para trafiği nedir diye sorduk. Bu bir şirket satışıdır dedi Erdoğan. O da doğruladı. Ama hala istifa etmiyor. 82 milyonun huzurunda yine soruyorum bu şirket hangi şirket? Senin ailenin 15 milyar dolarlık gelirini elde etmesini sağlayan bu şirket hangi şirket? Bu dümeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vergi ödememek için Man Adası'nda uyduruk bir şirket kuruldu.

Esnaf, çiftçi vergi ödüyor. Erdoğan ailesi Man Adası'ndaki kumpas dolayısıyla 5 kuruş vergi ödemiyor. Ben bunları söyleyince yeniden tazminat davası açacağız diyorlar. Açmazsanız namertsiniz. Ben bütün davaları kazanacağım.

Hem Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacaksın hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne vergi vermemek için dolaplar çevireceksin. Kimseden korkmuyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunacağım. Man Adası’nı tekrar hatırlattığı için Erdoğan’a teşekkür ederim.

15 Temmuz şehit ve gazileri için 309 milyon lira para topladılar. Paranın nereye gittiği belli değil. Hâlâ açıklayamadılar. Bu para nereye gitti?

2016 yılında Beşiktaş'ta meydana gelen patlamada 46 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bağış kampanyası düzenlendi. 52 milyon lira para toplandı. Bu para nereye gitti?

"ETHEM SANCAK ÇANTACIDIR"

Erdoğan’ın ailesi Türk savunma sanayisini ele geçirmeye çalışıyor. Erdoğan ailesinin devletten nasıl beslendiğini herkese anlatacağım. Talip Öztürk kim dedim, dut yemiş bülbüle döndü. Cevap versene. Ethem Sancak çantacıdır. Tank Palet Fabrikası’nda esas iş Talip Öztürk’te. Siyaseti zenginleşme aracı olarak görenlere ihtiyacımız yok.

15 Temmuz şehitleri ve gazileri için toplanan paralar nereye gitti? Beşiktaş terör patlaması için 52 Milyon lira para topladılar, bu para nereye gitti? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını soracağız.

Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da ayrılmaya zorlanamaz. 45 çalışanı işten attın. Ee haklarını ver. Bunlar yıllarını verdiler gazeteye. Haber peşinde koştular... İşten atıyorum kıdem tazminatı yok! Neden yok!

"İSTANBUL'UN FETHİ'Nİ NEREDE KUTLAYACAKLAR"

Ahilik Haftası her yıl kutlanır Kırşehir'de. Ahi Evran sadece bizim dünyamızda değil tüm dünyada saygı gören bir insandır. Esnafın etik değerlerini belirleyen Ahi Evran'dır.Her yıl etkinlikler düzenlenir. Bu yıl bunları bir telaş sardı. Kırşehir'de Belediye Başkanı CHP'li diye Konya'da kutladılar. Merak ediyorum İstanbul'un Fethi'ni nerede kutlayacaklar! Herhalde İstanbul'un Fethi'ni de Bursa'ya alırlar"

Derdi olanın siyasi görüşüne, kimliğine, inancına, yaşam tarzına bakmayız. Hürriyet gazetesinden 45 kişi işten çıkarıldı. Çalışanlara ekonomik gerekçeler sundular ancak asıl neden sendikalı olmalarıydı. İşten attılar ama haklarını da vermiyorlar. Niçin vermiyorsunuz kıdem tazminatlarını?

'NEDEN 14 BİN ENGELLİ KADROSUNU BOŞ?'

Devlette 14 bin engelli kadrosu boş. Halkı koruduğunu söyleyen Saray iktidarı neden 14 bin engelli kadrosunu boş tutuyor? Diğer ülkeler gibi biz de engelliler için kanun çıkardık ama yasaya rağmen engelli kadroları doldurulmuyor.

Benim Saray, dolar, para merakım yok. Mütevazı bir ailede yetiştim, mütevazi bir hayatım var. Benim çocuklarımın da mal, mülk edinme gibi bir dertleri yok. Allah boğazımızdan aşağı haram lokma indirmesin.