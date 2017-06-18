Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a olay cevap

CHP Lideri Kılıçdaroğlu," Yargıyla bizi tehdit etmek istiyorlar, hakim, savcı çağırırmış. Biz bu ülkede darbecilerin neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Darbeciler tarihin karanlık sayfalarında mücadele edenlerde ak sayfalarında yer almıştır. Bu kadar eleştiriyorlar, bizim ülkemizde adalet var, niye yürüyorsunuz diyemiyorlar ? Çünkü onlarda iyi biliyorlar ki adalet yok" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü'nün 4. gününde, yürüyüş öncesi açıklamalarda bulundu. Tahrik edilmek istendiklerini ancak tahriklere kapılmayacaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"4 gündür adalet için sevgiyle, hoşgörüyle, müzikle yürüyoruz. Hiç kimseyi rahatsız etmemeye özen gösteriyoruz. Herkesi kucaklıyoruz. Dün 20 Temmuz darbecisi açıklamalar yapmış. Efendim neymiş yürüyormuşuz. Akşam karavanda kalıyormuşuz. Vallahi benim karavanda altın klozet yok, arzu ederse gelsin ben kendisini 1 gece misafir edebilirim. Bizi tahrik etmek istiyorlar, tahriklere kapılmayacağız. Yargıyla bizi tehdit etmek istiyorlar, hakim, savcı çağırırmış. Biz bu ülkede darbecilerin neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Darbeciler tarihin karanlık sayfalarında mücadele edenlerde ak sayfalarında yer almıştır. Bu kadar eleştiriyorlar, bizim ülkemizde adalet var, niye yürüyorsunuz diyemiyorlar ? Çünkü onlarda iyi biliyorlar ki adalet yok. Peki bu söylemlerin kaynağı nedir ? Acizlik ve zavallılık. 20 Temmuz darbecisine bir soru sormuştum daha önceleri. Benim her sözüme hemen cevap veriyor ama bu soruma nedense hiç cevap vermiyor. Sorduğum soru son derece sıradan ama önemli bir soruydu. Demiştim ki namus ve şeref kavramı sizin için neyi hatırlatıyor? Sizin için bu kavramların önemi nedir ? Ama şu ana kadar bu soruma yanıt vermiş değil."

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