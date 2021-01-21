Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a ''rastgele'' videosu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Erdoğan'ın ve AKP iktidarının ekonomi politikalarına tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda esnaflar "Dükkanı kapatacağız, evimize ekmek almaya para bulamıyoruz, zor durumdayız, iki üç aydan beri siftah" yapmıyoruz ifadelerini kullandı.

Görüntülerde yer alan esnaflar Erdoğan'ın söylediğinin aksine elektriklerinin kesildiğini ifade ederken vergilerini ödeyemediklerini de sözlerine ekledi.

Kemal Kılıçdaroğlu ise esnafın sorunları hakkında şu ifadeleri kullandı:

Esnaf gerçekten korunmak isteniyorsa onun beklentilerini sorunlarını dinlemek zorundayız.

Stopaj vergisi var. Kalkması lazım. Esnaf bakanlığı olacak ki esnafın doğrudan doğruya derdini anlatabileceği çözmediği zaman da şikayet edebileceği bir makam olsun.