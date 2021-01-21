  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 21 Ocak 2021 21:52

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a ''rastgele'' videosu

CHP lideri sosyal medyadan paylaştığı video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "rastgele" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca Esnaf Bakanlığı kurulmasını teklif etti.

A+ A-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Erdoğan'ın ve AKP iktidarının ekonomi politikalarına tepki gösterdi. 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda esnaflar "Dükkanı kapatacağız, evimize ekmek almaya para bulamıyoruz, zor durumdayız, iki üç aydan beri siftah" yapmıyoruz ifadelerini kullandı.

Görüntülerde yer alan esnaflar Erdoğan'ın söylediğinin aksine elektriklerinin kesildiğini ifade ederken vergilerini ödeyemediklerini de sözlerine ekledi.

 Kemal Kılıçdaroğlu ise esnafın sorunları hakkında şu ifadeleri kullandı:

Esnaf gerçekten korunmak isteniyorsa onun beklentilerini sorunlarını dinlemek zorundayız. 

Stopaj vergisi var. Kalkması lazım. Esnaf bakanlığı olacak ki esnafın doğrudan doğruya derdini anlatabileceği çözmediği zaman da şikayet edebileceği bir makam olsun.

kemal kılıçdaroğlu , recep tayyip erdoğan , rastgele
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM