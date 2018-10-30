Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a referandum teklifi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Tunceli'de donarak şehit olan askerlerle ilgili Erdoğan'a yanıt verdikten sonra" Bu ülkenin kahraman rütbesini benim oğlum giydi, ya senin oğlun ne yaptı? " diye sordu. Kılıçdaroğlu, açıklamasının devamında emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Erdoğan'a referandum teklifinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde donarak şehit olan askerlerle ilgili açıklamalarına yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 'Sen şehadetten ne anlarsın?' diyor. Ben çok iyi anlarım. Senin gitmediğin yerlere gittim ben. Senin bilmediğin bir şey daha yaptım, bu ülkenin kahraman rütbesini benim oğlum giydi, ya senin oğlun ne yaptı? 15 Temmuz şehitleri için para toplandı. Ne oldu bu para? Neden şehit yakınlarına verilmiyor? Ne oldu bu para, bunu da mı götürdün? Neden şehit yakınlarına vermiyorsun?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

-İki askerimiz Tunceli'de donarak şehit oldu. Şehidin babası ile konuştuğumda şu bilgiyi aldım, kimse aramamış. Mezarlıklar müdürü arıyor, 'Oğlunuz şehit oldu mezarı hazır' diye. 21. yüzyılda nasıl olur da iki asker donarak şehit olur? Bunun hesabını birilerinin vermesi lazım. Ben şehidin, annenin, babanın hakkını savunuyorum.

'BİR UYKU TULUMU VEREMEDİNİZ Mİ ASKERLERE?

- Erdoğan 'Sen şehadetten ne anlarsın?' diyor. Ben çok iyi anlarım. Senin gitmediğin yerlere gittim ben. Senin bilmediğin bir şey daha yaptım, bu ülkenin kahraman rütbesini benim oğlum giydi, ya senin oğlun ne yaptı? 15 Temmuz şehitleri için para toplandı. Ne oldu bu para? Neden şehit yakınlarına verilmiyor? Ne oldu bu para, bunu da mı götürdün? Neden şehit yakınlarına vermiyorsun?

-Bir uyku tulumu veremediniz mi bu askerlere? Benim dedem falanca yerde dondu diyor. Onu bir tarafa bırakıyorum da 21. yüzyıldayız. Elin oğlu —50 derecede denize giriyor. 'Haklısın Kılıçdaroğlu ben bu işi araştıracağım' diyeceğine zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun. En diplerdesin zaten.

-Osmanlı'nın parasını basacak bankası bile yoktu. Atatürkçülük kimseye gidip 'bana borç verir misin?' diye yalvarmamaktır.

-Cumhuriyet aynı zamanda kadın devrimidir. Pek çok ülkeden önce kadınlara seçme seçilme hakkını cumhuriyet vermiştir.

-Bu devleti kuranların yaptığı bir şey vardı. Asla ve asla elleri harama uzanmadı. Her kuruşun hesabını verdiler.

-Kaşıkçı eğer uzun süre çıkmazsam Yasin Aktay'a ve karakola haber vereceksin der. Her şey planlı, özel uçakla katiller Türkiye'ye gelir ve cinayet işlenir sonra da ellerini kollarını sallayarak giderler. Erdoğan Salı'ya kadar açıklama yapacağım dedi ve soruları sıraladı.

-Erdoğan'ın başdanışmanı "Türkiye kraliyet ailesine destek olarak olayı fazla deşelemeden yardımcı oluyor" diye yazdı. İşte bu yüzden kral Salman, Erdoğan'ı arayıp teşekkür etti.

-Acaba kralı kızdırırsak bize para vermezse ne olur diyor. Sen Türkiye'nin onurunu, gururunu ve haysiyetini satıyorsun.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

-Emeklilikte yaşa takılanlar hakkımız elimizden alındı bize teslim edin diyor. Bu teklifin yıllık maliyeti 750 milyar liradır diyor. Tamamen uydurma. 'Biz ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz dönemde böyle bir yükü halkın sırtına bindirebilir miyim' diye soruyor. Sor millete referandum yap sor millete.

-Hak arayan vatandaşa 'türedi' diyor. Nasıl der? Bu insan ya. Sen 46 yaşında emekli oluyorusun bu da ben de emekli olayım diyor. Kendi vatandaşına türedi diyen tek kişi var o da Erdoğandır. Sen hem 46 yaşında emekli olacaksın, hem Cumhurbaşkanlığı hem emekli aylığı alacaksın, bu da yetmiyor 2019'da maaşına yüzde 26 zam yapacaksın. Hani ekonomik savaştaydık?”

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI

-Üçüncü havalimanında kaç kişinin iş kazası sonucu öldüğünü kimse bilmiyor. Hak arayanlar şu an hapiste. Diyorlar ki, bizim maaşlarımız tam yatsın. Tahtakurularını temizleyin diyorlar. Hak arayanların hapiste olduğu biz düzen. CEO, 'işçi arkadaşlarımdan özür dilerim' diyor. Yargı onları hapse attı. Üstünlerin hukuku var çünkü.

Erdoğan'a üç sorum var;

Yanına isterse doktorunu da alabilir.

1- Hangi gerekçeyle sözleşme hükümleri değiştirilerek 4.5 milyar euro finansman garantisi verilmiştir?

2- En genç haziran 2013'te havalimanı yeri müteahhitlere teslim edilecekti. 2 yıllık gecikmede 2 milyar 90 milyon euro zarar, bu para ödendi mi?

3- Şartnameye göre havalimanının kotu denizden 90 metre yüksete olması lazım, 60 metreye düşürdüler. 1.3 milyar euro kazanç devlete geri ödendi mi?

"EMRET TRUMP DİYOR"

-Can bedende duruyor ama terörist dediğin adam gitti. 'Eyy Trump' diyordu şimdi 'Emret Trump' diyor.