Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğana sert sözler: Milletin cebine kastettiğin yetmedi...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Nisan 2021 koronavirüs vaka tablosunu paylaşıp Erdoğan'ı etiketleyerek eleştirilerde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Nisan 2021 koronavirüs vaka tablosunun açıklanmasının ardından turkuaz tabloyu paylaşarak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
Vaka sayısının 55 bin 941'e ulaşmasına öfkelenen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı etiketleyerek şunları söyledi:
"Milletin cebine kastettiğin yetmedi, artık canına da kastediyorsun @RTErdogan
Türkiye lebalep hasta!"
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