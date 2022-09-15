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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sosyal konut çağrısı: ''Sana inanalım istiyorsan...''

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sosyal konut çağrısı: ''Sana inanalım istiyorsan...''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal konut projesini eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, ''Sana inanalım istiyorsan bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver. Erdoğan garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir.'' dedi.

Yüzyılın konut projesinin detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından dün ilk başvurular başladı. E- devlet ve bankalar aracılığıyla alınan sosyal konut başvurularına 2 günde 2 milyona yakın vatandaş başvurdu.

"YAYGINLAŞMASINI CANIGÖNÜLDEN İSTİYORUM"
Başvuru koşulları ve proje detayları TOKİ'nin sitesinde açıklanırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Konut meselesi gündemde. Defalarca ısıtılıp ısıtılıp insanımızın önüne konmuş bir proje. Yıllardır aynı hikaye. Erdoğan, biliyorum seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu. Ben sosyal devletin savunucusu olarak sosyal konutların yaygınlaşmasını canıgönülden istiyorum." ifadelerini kullandı.

"HAZİNEDEN GELİR GÜVENCESİ VER"
CHP lideri açıklamalarına şöyle devam etti: "Sana inanalım istiyorsan, bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver. Beşli çeteleri semirttin, asıl fakir fukaranın konutu için garanti ver. Vermezsen, sen de biliyorsun ki bu proje bitmeyecek. Gerçi alışkınsın sen boş toprağa yalandan beton harcı dökmeye…

"BU GARANTİLERİN ARKASINDA DURACAĞIZ"
Ben de buradan taahhüt ediyorum, biz iktidara geldiğimizde bu garantilerin arkasında duracağız. Erdoğan garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir. Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen? Yeter be adam!"

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Etiketler chp kemal kılıçdaroğlu
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