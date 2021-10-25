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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: ''Sen zaten gelme, saraylarında takıl''

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: ''Sen zaten gelme, saraylarında takıl''

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İçinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz'' sözlerine yanıt verdi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda muhalafete yönelik ''İçinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz'' ifadelerini kullanmıştı. 

Erdoğan'a yanıt CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, ''Şahıs, "İçinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz" demiş. Demiş bunu gerçekten:) Bizim yolumuz civanmert yoludur, gönlünde “kin ve kibir” olan gelmesin. Sen zaten gelme, saraylarında takıl'' ifadelerini kullandı.

Etiketler kılıçdaroğlu erdoğan
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