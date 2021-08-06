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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yangın tepkisi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yangın tepkisi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, orman yangınlarıyla mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Kılıçdaroğlu, ''Bir Cumhurbaşkanı neden ülkesindeki yangınların söndürülmesini sağlayamaz?'' ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Twitter hesabından paylaşılan videolu mesajda, "Bir Cumhurbaşkanı neden ülkesindeki yangınların söndürülmesini sağlayamaz?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, "Bir cumhurbaşkanı, Cumhuriyet'in göz bebeği olan Türk Hava Kurumu'nu işlevsiz hale getirip adeta Cumhuriyet'ten intikam almaya kalkıyorsa o cumhurbaşkanı, Cumhuriyet'in ormanlarını koruyamaz" dedi.

Etiketler kemal kılıçdaroğlu orman yangını recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanı
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