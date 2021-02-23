Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zor sorular - CANLI

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından satırbaşları:

Bir gerçeği hepimiz görüyoruz. 19 yıldır ülkeyi yöneten bir siyasal iktidar, Türkiye'yi bugün hangi noktaya getirdi.

19 yıl önce konuşmadığımız pek çok sorunu neden 19 yıl sonra konuşmaya başladık. Her birimize sorumluluk düşüyor. Ülkede sandığa giden her vatandaşa sorumluluk düşüyor.

Eğitim sistemine bakın Allah aşkına. Nasıl bir eğitim sistemi. Sınav yapacaklar, eğer 2 milyon 658 bin 40 öğrenci EBA'ya ulaşamıyorsa, eğitime ulaşamıyorsa ne sınavı yapacaksınız. 19 yıldır eğitimde tasarruf yapıyoruz diyorlar. Arkadaş sen tasarruf yapacaksan Saray'dan başlayacaksın eğitimden değil.

Sadece eğitimde mi? Hayır, her alanda sorun yaşıyoruz. Dış politikada geldiğimiz noktaya bakın. Hangi ülkeyle dostluğumuz var? Bir komşumuz vardı, Suriye... Buyrun bakalım. Ne işimiz vardı Suriye ile kavgaya.

Suriye'ye girdiniz, 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi 40 milyar dolar harcadınız. 40 milyar dolar esnafa harcansaydı nolurdu, çiftçiye harcansaydı nolurdu, sanayiciye verilseydi nolurdu? Bu soruları sormak zorundayız. Esip gürlemenin bir anlamı yok. Tepetekiler esip gürleyebilir, dillerinden hakareti ayırmıyorlar. Devlet böyle yönetilmez, akılla yönetilir, mantıkla, bilgiyle, erdemle yönetilir. Devlet intikam duygusuyla yönetilmez. Devletin dini nedir? Devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı yerde hangi devletten söz edeceğiz.

MEB'e gelince para yok. Bu ülkenin insanları çocuklarını niçin güzel okullara gönderilmesin.

Hava Harp Okulu öğrencileri yıllardır hapisteler. 15 Temmuz'dan sonra içeri alındılar. Öğrenci bunlar, kamptalar. Bunları bindiriyolar otobüslere, gidiyorlar. Komutan talimat vermiş. Öğrenci bunlar ne yapabilir? Şimdi bu öğrenciler müebbet hapisle yargılanıyorlar. Bazı komutanlara 15 yıl hapis. Bize emri veren komutanı dinleyin. Aileleri perişan, bunlar da perişan. Kim haksızlığa uğrarsa biz onların yanında olacağız.

Terörü Türkiye'de yaşayan, bu topraklarda babasının dedesinin mezarları olan hiçkimse terörü savunamaz. Terörü bir insanlık suçu olarak değerlendirdik. Masum insanların öldürülmesi asla kabul edilemez. Teröre karşı ortak bir davranış sergilenmesi lazım. Terör kimden gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin bir insanlık suçudur. Teröre karşı bir mücadele ettiler de karşı çıkan oldu mu? Yurt dışı destekçileri varmış olabilir, var zaten. Yurt dışı destekçileri var ve finans kaynaklarının büyük bir kısmı ordan sağlanıyorsa, terörle mücadelede en etkin davranış finans kaynaklarını kesmek. Bu konuda bir şeyler yapıldı mı? Terörün beslendiği tüm kaynakları kesmek zorundasınız.

GARA OPERASYONU

Gara'da bir operasyon yapıldı. Geldiler beni de bilgilendirdiler. TBMM Genel Kurulu'nda ne bilgi verdilerse aynı bilgiler bize de verildi. Daha sonra geçen haftaki grup toplantısında 5 soru sordum. Bu insanlarımız ölmeyebilirdi. Sorularımı sordum, 5-6 yıldır bu insanlarla neden ilgilenmediniz. Terör örgütünün elebaşından gittiniz mektup aldınız İstanbul seçimleride bize oy verin diye. Kendi seçimin için oy ver diye mektup alıyorsun, 13 kişinin hayatını kurtarmak için mektup almıyorsun, neden? İstanbul seçimleri şehitlerimizden daha mı önemliydi.

Kalktın dedin ki, "Bu operasyon başarısız oldu"... Ben değil sen söylüyorsun. E başarısız olduysa bunun bir sorumlusu olmalı, kim bu sorumlu. E Erdoğan sorumlu. Ben askere desem ki asker sorumlu, asker siyasetin elinde. Hiçbir asker, güvenlikle ilgili hiçbir operasyonu kabul etmiyor, bu operasyon yanlış bir operasyon.