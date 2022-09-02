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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak ''tek kelimelik'' tweet

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak ''tek kelimelik'' tweet

Sosyal medya platformu Twitter'da başlayan 'tek kelimelik tweet' akımına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alıntılayarak "Zam" yazdı.

Sosyal medya platformu Twitter'da başlayan 'tek kelimelik tweet' akımına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye" tweetini alıntılayarak katıldı.

Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Zam" yazdı.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak ''tek kelimelik'' tweet

Etiketler kemal kılıçdaroğlu recep tayyip erdoğan Türkiye zam
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