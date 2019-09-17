Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim yorumu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Seferihisar'da konuştu: "İktidar zorunlu olarak erken seçime gidebilir. 'Ben yönetemiyorum artık, erken seçime gidiyorum' diyebilir." CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Badadağ Belediyesi önünde halka seslendi.

Yerel seçimlerden sonra muhalefetin erken seçim isteyebileceği yapabileceği yorumlarına karşın, bu yönde bir çağrı yapmayacaklarını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Seferihisar’daki konuşmasında ise iktidarın erken seçim kararı almak zorunda kalabileceğini ifade etti.

CHP lideri dün ilk olarak Denizli Babadağ’da halka hitap etti. Babadağ Belediye Başkanlığı’nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, konuşmasında Borçlanma Genel Müdürlüğü’ne tepki gösterdi. Hükümetin borçları yönetemediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesinin vatandaştan gizlendiğini ileri sürerek 1105 sayılı kararnamenin niçin Resmi Gazete’de yayımlanmadığını sordu.

Kılıçdaroğlu, “Ben o kararnameyi biliyorum. O kararname nerede olursa olsun bulur milletin önüne koyarım” dedi.

Öte yandan seçimler öncesinde açıkladıkları ‘uyulması gereken 7 maddelik liste’yi hatırlatan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına bir kez daha ayrımcılık yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından başlıklar şöyle:

VATANDAŞIN OYUNA SAYGI GÖSTERECEKSİN

Belediye başkanları göreve başlarken onlara 7 kuraldan asla ayrılmayacaksınız dedim. Bunlardan biri ‘asla ayrım yapmayacaksınız’dı. ‘Efendim bu mahalle bana oy vermedi onları cezalandıralım’ demek eski siyaset anlayışıdır. İnanıyorsan demokrasiye vatandaşın oyuna saygı göstereceksin.”

HESABINI VERECEKSİN

Belediye başkanlarımız para harcarlar ama milletin parasını harcarlar. Bunun için yaptığınız her harcamanın hesabını millete hesap vereceksin. Çünkü milletin parasını harcıyorsun. Bu devlette yeni bir anlayış demektir. Ben bazen soruyorum bu şehir hastanelerini kaça yaptın? Bir liralık işi 10 liraya yapıyor, aradaki 9 lirayı cebe indiriyorsan ben bunun hesabını sorarım. Kul hakkı çok önemli. Kul hakkının yememenin temel kuralı harcanan her kuruşun hesabının millete verilmesidir. Kardeşim ben sana yol yaptın diye bir şey demiyorum, başımın üstüne, ama kaça yaptın? Çünkü onun parasını millet ödüyor. Ali Başkan pazar yerini kaça yaptığını, hangi belediyelerin bu süreçte kendisine katkı yaptığını sizlere söyleyecek. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi verir. Süt, bez alısınız vergi verirsiniz. şimdilik aldığınız havada vergi yok. Musluğu açınca beş çeşit vergi ödersiniz. Bu vergiler sizin haberiniz olmadan sizden alınıyor. Ben vergi veriyorsam kimin neyi kaça yaptırdığını bilmek zorundayım. Ama hayır işi yapar biri ona sormayız bunu kaça yaptın diye, Allah razı olsun deriz. Ama sizin oylarınızla seçilen bir kişi sizin paralarınızla yatırım yapıyorsa hesabını vermek zorundadır.

SURİYELİLERE NEDEN KIZIYORSUNUZ?

Türkiye’de ekonomi iyiye gitmiyor. Her evde işsiz var. İşsizliğin ne olduğunu acaba Türkiye’yi yönetenler biliyorlar mı? 3,5 milyon Suriyeli geldi. Savaştan kaçtılar. Sorun ne Suriyelilere kızıyoruz, neden? Onları buraya getirenlere kızın. Suriyelilerin ne günahı var! Onlar şimdi çalışıyorlar, bir de 40 milyon dolar verdik. Şimdi İdlib’de sıkıştık. 3,5 milyon Suriyeli Türkiye’nin kapısına dayanırsa şaşırmayın. Çünkü Esad ben ülkemde istemiyorum diyor. Benim evladım işsizken onların evlatlarının her birinin eli yağda, balda, Suriyeliler asgari ücretin altında çalışıyorlar. Biz yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz; kavgasız, gerilimsiz. Kavga bize ne getirdi? Hangi savaştan kim kârlı çıkmıştır ki? Orta Doğu’da yaşayanların tamamı bizim akrabalarımız. Orada da Araplar, Kürtler, Ezidiler, Türkler var, burada da var. Türkiye bu bölgenin en güçlü ülkesidir. Bu bölgeye en büyük ekonomik açıdan yatırım yapacak bir ülkedir. Ekonomik açıdan bölgeyi denetleyebilecek gücümüz var.

O KARARNAMEYİ HALKIN ÖNÜNE KOYARIM

17 yılda bir iktidar düşünün, vergi alıyor, yetmiyor, fabrikaları satıyor. O da yetmiyor arsaları satıyor. O da yetmiyor, Telekom’u sattılar. Telekom çok önemli çünkü onu alan aile bankalardan kredi aldı, o borcu ödemesi, o borç bizim sırtımıza kaldı. Şimdi sıra geldi Tank Palet Fabrikası’na. İktidara destek verenler; bana dünyadan bir örnek gösterin. Kim silah fabrikasını başka bir ülkeye peşkeş çekiyor? Bir devletin silah fabrikası o devletin namusudur. Bunu söyledim, biz onu satmadık diyor. Allah büyük Resmi Gazete’de kararname var. Devletin Resmi Gazete’si. Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirme kararı. Bunu eleştirince ikinci bir kararname çıkardılar. 1105 sayılı kararnameyi neden yayınlamıyorlar. Milletten neden gizliyorlar? Ben o kararnameyi biliyorum. O kararname nerede olursa olsun bulur milletin önüne koyarım.

ORDUMUZU DARMADAĞIN ETTİK

Ergenekon’du, Balyoz’du derken ordumuzu darmadağın ettik. Bir ülkenin genel kurmay başkanı terörist diye içeri atıldı. Şimdi beraat etti. Kimdi içeri attıran ve beraat ettiren? Devletin Silah Fabrikası’nı Katar’a satacaksınız, özelleştireceksiniz, olmaz. Amerika’da bir liman Suud’lara satıldı kıyamet koptu. Bizde silah fabrikası satılıyor. Hepimizin duyarlı olması lazım. Sarayda oturanların halktan koltuğu ve halkın dertlerinin bilinmediği bir süreç yaşıyoruz. Bir tarafta açlık, yoksulluk, işsizlik, yanlış dış politikayla gelen Suriyeliler, İdlib’de gerginlik var. Borçlanma Genel Müdürlüğü kurdular, niçin? Borçları yönetemiyorlar. Bunu da bereket versin, Resmi Gazete’de yayımladılar da gördük. Hepiniz düşünün, bu memleket hepimizin.

‘HER PARTİDEN İNSANLARIMIZ CHP’YE OY VERSİN’

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Babadağ’ın ardından partisinin Serinhisar ilçe başkanlığının açılış töreninde geçti. Türkiye’nin kritik süreçte olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Türkiye iyi yönetilmiyor. İşçi memnun değil; çiftçi, esnaf, sanayici memnun değil. Her hanede huzursuzluk var. Türkiye içeride ve dışarıda savruluyor. İç ve dış politika ile ekonomide ciddi sorunlarımız var. Bütün bu sorunları karşılayamayan bir siyasal iktidar var. İktidar zorunlu olarak erken seçime gidebilir. ‘Ben yönetemiyorum artık, erken seçime gidiyorum’ diyebilir. Yerel seçimlerde önemli bir başarı sağladık. Demokrasiyi bu ülkeye getirmek için gerekli çalışmayı yaptık. Her kesimden ve her partiden belediye başkanlarımız oy aldılar. Şimdi biz yeni bir hareketi, Kuva-yi Milliye ruhuyla her görüşten insanın destek vereceği yeni anlayışı seslendirmek istiyoruz. Her partiden insanlarımız gelsinler, CHP’ye oy versinler. Biz Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıralım.” (HABER MERKEZİ)