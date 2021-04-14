Kılıçdaroğlu'ndan fezleke yanıtı: Hodri meydan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aralarına kendisinin de dahil olduğu 10 milletvekiline ait fezleke ve dokunulmazlık dosyalarının TBMM'ye sunulmasına tepki gösterdi.

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğu 10 milletvekiline ait fezleke ve dokunulmazlık dosyaları, bugün TBMM Başkanlığına sunuldu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke gelişmesine dair ilk yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir video yayımladı.

"DOKUNMAZLIĞIMI KALDIRACAKMIŞ, HODRİ MEYDAN!"

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan "Fezleke göndermiş, dokunmazlığımı kaldıracakmış... Hodri meydan!" başlığıyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Ülke lebaleb hasta, hastanelerde yer yok. 128 milyar doların nereye gittiği belli değil. Gece yarısı muhalefet partilerinin ofislerini basıyorlar vinçlerle. E gündemi değiştirmek gerekiyor. Algıları tutmadı, algıcıların algıları tutmadı. Şimdi ne yapıyorlar? Fezleke düzenliyorlar, 'Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığını kaldıracağız' diye. Önemli olan Kılıçdaroğlu değil, önemli olan ülke. Kılıçdaroğlu fanidir. Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin, yiğide savaş bayramdır. Hodri meydan."

Fezleke göndermiş, dokunmazlığımı kaldıracakmış... Hodri meydan! pic.twitter.com/idGryWb9il — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 14, 2021

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da arasında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, bugün TBMM Başkanlığına sunuldu. Gelen fezlekelerin 8'i CHP'li, 2'si ise HDP’li milletvekillere ait.

CHP tarafından yapılan açıklamada, "Aralarında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğu 10 milletvekiline ait fezleke ve dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu. Bu konudaki Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi" denildi.

Açıklamaya göre, fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri adları şu şekilde:

CHP'den İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül.