Kılıçdaroğlu'ndan flaş 'Afganistan' açıklaması: Erdoğan ile...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Afganistan'daki olaylarla ilgili açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara Afganistan'daki Türkiye askeri ve polisleri geri çekmesi için çağrı yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Ayrıca halkımıza sesleniyorum; yeni döneme giriyoruz. Göç riskini gören Batı, Erdoğan ile masaya oturmaya çalışacaktır. Hatta Erdoğan’ın seçim kazanması için bolca dua edecektir." düşüncesini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkalarının arkasına bakmadan kaçtığı yere, askerimizi kurban etmeyeceğiz. O gayriresmi masalarda verilen şahsi sözlerin kıymetiharbiyesi yoktur. İktidara sesleniyorum, hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin. Mehmetçik sadece milletimizin çıkarlarına hizmet eder! Ayrıca halkımıza sesleniyorum; yeni döneme giriyoruz. Göç riskini gören Batı, Erdoğan ile masaya oturmaya çalışacaktır. Hatta Erdoğan’ın seçim kazanması için bolca dua edecektir. Buna izin vermeyeceğiz. Pazarlık öncesi halktan onay alınması şarttır. Gelsin sandığa, alsın onayını." ifadesini kullandı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın her yönden başkent Kabil'e girmeye başladığını açıkladı. Taliban sözcüsü, başkentin sınır kapılarında bekleme talimatı aldıklarını, "barışçıl bir güç değişimi" istediklerini duyurdu.