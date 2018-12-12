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  4. 12 Aralık 2018 12:33

Kılıçdaroğlu'ndan flaş ittifak açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile ittifak görüşmelerinin devam ettiğini belirterek ''Umarım güzel şeyler olur'' dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan flaş ittifak açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile yürütülen ve kriz yaşandığı iddia edilen ittifak görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Görüşmeler devam ediyor, umarım güzel şeyler olur. Türkiye bu ittifak görüşmelerini başarı ile sonuçlandırır. Benim en büyük arzum bu" dedi.

CHP ile İYİ Parti arasında 31 Mart yerel seçimlere yönelik yürütülen ittifak görüşmelerinde henüz somut bir  sonuç alınamadı.

Bugün İYİ Parti'den ittifak süreciyle ilgili bir açıklama yapılması bekleniyordu. Ancak o toplantı iptal edildi.

iyi parti , ittifak , kemal kılıçdaroğlu , chp
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