Kılıçdaroğlu'ndan flaş ittifak açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile yürütülen ve kriz yaşandığı iddia edilen ittifak görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Görüşmeler devam ediyor, umarım güzel şeyler olur. Türkiye bu ittifak görüşmelerini başarı ile sonuçlandırır. Benim en büyük arzum bu" dedi.

CHP ile İYİ Parti arasında 31 Mart yerel seçimlere yönelik yürütülen ittifak görüşmelerinde henüz somut bir sonuç alınamadı.

Bugün İYİ Parti'den ittifak süreciyle ilgili bir açıklama yapılması bekleniyordu. Ancak o toplantı iptal edildi.