Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında konuşuyor - CANLI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Geçen yıl bütçe görüşmeleri ve TBMM’nin tatile girmesiyle son olarak 3 Aralık’ta grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 40 gün sonra ilk kez kürsüye çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

İmtiyazdan yana tavır alan herkesi uyarmak bizim görevimizdir. Özellikle ülkeyi yönetenlere. İmtiyaz hak arama adalet barış bildirisini imzaladı diye yüzlerce kişi attılar hapise. Ellerinde kalemleri var dediler ki bir haksızlık var burada itiraz ediyoruz. Sdece kağıt kalem. AYM en sonunda dedi ki, üniversiteden neden atıyorsunuz bunları. Üniversiteden attığınız hocaların kağıtları kitapları vardı. Bu adalet midir? Binlerce gencimizi kara toprağa gömdük. Hepsini vatanseverdi. Türkiye'nin bunu aşması lazım. Akla mantağa davet ediyorum bu ülkeyi yönetenleri.

Basının görevi nedir? Güç bir kişiyi verirlerse güç zehirlenmesi olur. Hep içeride hem dışarıda zehirlenme yaşıyoruz. Gücü elinde bulunduran ülke sahipleri kendi televizyonlarını oluşturmaya başladılar. Değerli arkadaşlarım ama o gazeteleri de kimse okumuyor .Bizim güzelliğimiz de orada. Dünyanın yayınını yapıyorlar aleyhimize. Yapın ne yaparsanız yapın!

Ben şunu söyüyor muyum? CHP yöneticileri şunu söylüyor mu? Verilmeyecek hesabımız yoktur. İster ulusal ister uluslararası.