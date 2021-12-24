Kılıçdaroğlu'ndan HDP ve Kürdistan resti

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan "HDP ile ittifak var mı" ve ''Kürdistan ifadesinden rahatsız oluyor musunuz" sorularınabu yanıtı verdi.

Geçtiğimiz gün Ankara Elmadağ’da katıldığı muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri buluşmasında Kılıçdaroğlu, “HDP’ye ne diyorsunuz? İttifakta mı? Kimileri ‘Kürdistan diyor rahatsız oluyor musunuz?" sorularına yanıt verdi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Kürdistan denilmesinden rahatsız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

'Benim ağzımdan Kürdistan duydunu mu ?'

“Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?

'HDP ittifakta değil'

HDP ittifakta değil, bir işbirliği içinde de değiliz. Ama biz herkesle olduğu gibi HDP ile de görüşüyoruz. 6.5 milyon oy almış bir parti. Meclis’te başkanvekili var, milletvekilleri var, HDP’li Meclis Başkanvekili’nden söz istiyoruz, AK Parti de istiyor.

'PKK ile HDP'yi ayırmak lazım'

PKK ile HDP’yi ayırmak lazım. Biz terörün karşısındayız. Biz, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’yle birlikte altı parti güçlendirilmiş parlamenter sistemi konuşuyoruz. Onlar da ittifakta yok. Ama altı parti konuşuyoruz anayasayı."