Kılıçdaroğlu'ndan iddialı yatırım açıklaması: ''Türkiye'ye para akacak''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemize para akacak" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yatırım bankaları ve fonlarla yaptığı görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"5 trilyon 461 milyar dolar yöneten yatırım bankaları ve 500 milyar dolarlık fonlarla toplantılar yaptım. İlk 3 yılımızda en az 100 Milyar $ doğrudan yatırım, emeklilik fonlarından 75 milyar $, sürdürülebilirlik fonlarından da 150 milyar $ yatırım alacağız. Ülkemize para akacak."