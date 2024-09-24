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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na destek telefonu

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na destek telefonu
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi kulislerde konuşulan siyasi yasak ile ilgili Ekrem İmamoğlu'nu arayarak ''olası akıldışı bu yasağa karşı İmamoğlu’nun yanında olacağını ve gerekli mücadeleyi sonuna kadar vereceğini'' söyledi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine “ahmak” dediği suçlamasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu telefonla arayarak destek verdi.

İmamoğlu hakkında İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyaset yasağı kararı verilirken dosya istinafa taşınmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN OFİSİNDEN AÇIKLAMA

Kemal Kılıçdaroğlu İletişim Ofisi tarafından yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde, Kılıçdaroğlu, demokrasiye ve Türkiye'ye yakışmayan siyasi yasaklara karşı olduğunu belirterek, olası akıldışı bu yasağa karşı İmamoğlu’nun yanında olacağını ve gerekli mücadeleyi sonuna kadar vereceğini söyledi.

CHP’DE KRİTİK ‘AHMAK DAVASI’ TOPLANTISI

Öte yandan bugün CHP cephesinde kritik bir toplantı düzenlendi.

CHP kurmayları, Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak getiren istinaf süresindeki davayla ilgili durum değerlendirmesi yapmak üzere Emirgan’daki belediyeye ait Beyaz Köşk’te bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ziyareti nedeniyle toplantıya katılamadı.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in katılımıyla gerçekleşen toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kısa bir süre katıldı.

İmamoğlu daha sonra İstanbul’daki 15. Kent Lokantası’nın açılışına katılmak üzere Sancaktepe’ye hareket etti.

GerçekGündem

Etiketler ekrem imamoğlu kemal kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu siyasi yasak CHP
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