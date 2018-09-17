Kılıçdaroğlu'ndan İş Bankası açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İş Bankası hisseleriyle ilgili sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Sayın Erdoğan CHP’nin İş Bankası’ndan para almadığını söylemesi güzel bir olay. Çünkü biz para almıyorduk ama bunu anlatamıyorduk bir türlü.

Evet biz gerçekten hiçbir apara almıyoruz. Biz İş Bankası’nın ortağı da değiliz.

"ATATÜRK'ÜN VASİYETİ BÖYLE"

Biz sadece ve sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün hisselerinin temsilcisiyiz o kadar. Ve biz beş kuruş para almayız o para Türk Dil Kurumu’na, Türk Tarih Kurumu’na gider. Çünkü Atatürk’ün vasiyeti böyle.

Daha önce Kenan Evren de aynı yolu denemişti. Kenan Evren ve arkadaşları darbe sonrası Atatürk’ün hisselerini hazineye devretmişlerdi. Ve o süreçte dava açıldı ve biz davayı kazandık. Erdoğan önce hukuki sürece bir baksın. Ondan sonra karar versin. Türkiye’nin banisi olan Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetine herkesin saygı duyması lazım.

"İŞ BANKASI'NIN İŞLERİNE KARIŞMAZLAR"

Biz hiçbir zaman ama hiçbir zaman İş Bankası yönetiminde bulunan arkadaşlar İş Bankası'nın bankacılık işlerine karışmazlar. Sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün hisselerini temsil etme onurunu taşırlar. Erdoğan neden böyle bir karar aldı? Acaba alıp Varlık Fonu’na devretmeyi mi düşünüyor?

KATAR’DAN HİBE UÇAK

Türkiye Cumhuriyeti devleti bir şeyhten hibe uçak alacak kadar küçülmemeli. Bu benim onuruma dokunuyor. Diyor ki Erdoğan, “Efendim CHP’yi neden rahatsız ediyor?” Ya ben Türkiye’nin çıkarlarını onurunu savunduğum için rahatsız ediyor. Seni nasıl rahatsız etmez? Hem diyorsun “dünya lideriyim” hem de kalkıp Katar Şeyhi’nden hibe uçak alıyorsun.



Hibe uçakla Türkiye cumhuriyetinin cumhurbaşkanı gezer mi? Devletin malıymış. Devletin malıysa ver vatandaş gezsin. Kimseyi kandırmasın gerekçe de uydurmasın. Eğer onuru varsa o uçağı yarın sabah iade eder. Türkiye Cumhuriyeti devleti cumhurbaşkanının gezeceği bir uçağı bir şeyhten hibe alamaz.

Ülke bu kadar sıkıntı içindeysen vatandaş bu kadar sıkıntı içindeyken, herkes birbirine “yarın ne olacak” diye sorarken bir bakıyorsunuz beyefendi kalkmış gitmiş kendisine ultra lüks uçak almış. Kimden almış Katar Şeyhinden. Kim o Katar Şeyhi? Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı doğalgaz arayışı yapan şirketlerle iş birliği yapan biri. Emin olun ağırıma gidiyor."