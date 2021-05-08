Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına sert tepki
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İsrail polisinin Mescid-i Aksa cemaatine yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizle dualarımız aynı, yüreklerimiz birdir."
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