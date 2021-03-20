  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'ndan ''İstanbul Sözleşmesi'' tepkisi!

Kılıçdaroğlu'ndan ''İstanbul Sözleşmesi'' tepkisi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili olarak, "İktidardaki zorbaya kadınlar dersini verecek. İstanbul sözleşmesi geri gelecek" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

CHP lideri, "İktidardaki zorbaya kadınlar dersini verecek. İstanbul sözleşmesi geri gelecek" ifadelerini kullandı.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

Etiketler kemal kılıçdaroğlu istanbul sözleşmesi sözleşme tepki
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir ?
Koronavirüs aşı haritası güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada ?
Mağazada şişme bebekle cinsel ilişkiye girmeye çalışan adama saldırdı
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
Doğu Perinçek’in sözleri canlı yayını karıştırdı!
AK Parti ve Erdoğan'ın tüm hesaplarını bozan seçim anketi
Ağbal'ın görevden alınacağını bilmişti; şimdi de Erdoğan'ın ''damat'' planını açıkladı
İkinci el cep telefonu alımında ve satımında yeni dönem! Zorunlu oldu
Araç sahipleri dikkat! Araç muayenesinde yeni dönem!
İsmail Saymaz TCMB başkanlığı için yeni adayını açıkladı, sosyal medya yıkıldı!