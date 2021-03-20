Kılıçdaroğlu'ndan ''İstanbul Sözleşmesi'' tepkisi!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili olarak, "İktidardaki zorbaya kadınlar dersini verecek. İstanbul sözleşmesi geri gelecek" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
CHP lideri, "İktidardaki zorbaya kadınlar dersini verecek. İstanbul sözleşmesi geri gelecek" ifadelerini kullandı.
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;
İktidardaki zorbaya kadınlar dersini verecek. #İstanbulSözleşmesi geri gelecek! pic.twitter.com/t5yYYWINUh— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 20, 2021
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