Kılıçdaroğlu'ndan Kahraman'a 'içtüzük' yanıtı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın içtüzük davetini reddeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan bir açıklama geldi.

Davete katılmama nedenini bir mektupla bildiren Kılıçdaroğlu, Kahraman'a daveti dolayısıyla teşekkür etti.

Milli iradeyi temsil eden TBMM'nin etkin ve güçlü kılınmasının, TBMM İçtüzüğü'nün milletvekilleri ve siyasi parti gruplarının söz ve ifade hakkını en geniş şekilde güvence altına alınmasının demokrasinin gereği olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, mektubunda şu değerlendirmelere yer verdi:

"Mühürsüz seçimle gayri meşru biçimde yürürlüğe giren Anayasa değişiklikleri, TBMM'nin yetkilerini yok eden, fiilen etkisiz bir Meclis oluşturmayı hedefleyen düzenlemelerdir. Bu nedenle anayasa değişikliğine uyum sağlama gerekçesiyle çıkılan yoldan, demokrasiyi ve milletvekillerini güçlendirecek, Meclis'in etkin olmasını sağlayacak bir İçtüzük çıkmaz."

ÖNCELİK OHAL'İN KALDIRILMASI

Olağanüstü hal (OHAL) uygulamalarının TBMM'yi devre dışı bıraktığını, Meclisin yetkilerine tecavüz edilerek, ülkenin adeta Meclis olmadan yönetildiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, OHAL kapsamı dışında kalan konuların dahi kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile düzenlendiğini, KHK'lerin Meclis gündemine alınmadığını, Meclis'in yok sayıldığını savundu.

Kılıçdaroğlu, "Meclis'in açıkça yok sayıldığı bu ortamda öncelikli sorun İçtüzük değil, OHAL'in kaldırılma ve Meclisin itibarının iadesidir" ifadesini kullandı.

"AK PARTİ'NİN GRUP BAŞKANI PARTİSİNİN LİDERİ DEĞİLDİR"

Liderler toplantısı yapılacaksa öncelikle bu konu için yapılması gerektiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Öte yandan yaptığınız çağrının özü itibarıyla bir liderler toplantısı niteliğinde olduğu açıktır. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı hariç, diğer grup başkanlarının tümü partilerinin lideridir. Adalet ve Kalkınma Partisinin Grup Başkanı ise partisinin lideri değildir. Toplantı şekli her ne kadar mevzuata uygun olsa da siyasi etiğe uygun düşmemektedir. Liderler toplantısı, liderler arasında olur. Doğru olan usul, eşit durumda olanların bir araya gelmesidir. Dolayısıyla sizin başkanlığınızda ya liderler ya da grup başkanvekilleri toplanmalıdır.

TBMM'yi etkin ve güçlü kılacak, milletvekilleri ve siyasi parti gruplarının söz ve ifade hakkını en geniş şekilde güvence altına alacak bir tüzük değişikliği düşünülüyorsa, başkanlığınızda grup başkanvekillerinin bir araya gelip eski çalışmaları da ele alarak görüşmeleri mümkündür. Bu nedenle davetinize katılamayacağımı bildirir, sağlık ve başarılı çalışmalar dilerim."

Kahraman, Meclis'te grubu bulunan dört siyasi partinin grup başkanlarını, anayasa değişikliği sonrası çıkarılması gereken uyum yasaları ve içtüzük konusunu görüşmek üzere görüşmeye davet etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu da dünkü açıklamasında bugün saat 14.00'te yapılacak toplantıya katılmayacağını bildirmişti.