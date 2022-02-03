  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedavisi tamamlanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde ziyaret ettiği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Koronavirüs tedavisi tamamlanan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletirken ikilinin güncel konulardan ve Millet İttifakı'na dair gelişmelerde istişare yaptığı öğrenildi.

Etiketler kemal kılıçdaroğlu temel karamollaoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Suriyeli genç Türk dizilerinden etkilenip adını ve soyadını değiştirdi
Merkez Bankası'ndan flaş ''ihtiyat akçesi'' kararı
Ünlü ekonomist İslam Memiş'ten altın fiyatları için çok konuşulacak iddia
Benzin istasyonunda ''zam'' kavgası! tekmeler yumruklar havada uçuştu
Atatürk Anıtı'na hain saldırı! Yıkmaya çalıştılar
Şubat 2022 kira zam oranı belli oldu
A Spor'da güldüren anlar! Sunucu kahkahaya boğuldu
Defne Joy Foster'ın oğlu 12 yaşında: Annesine benzerliği ile dikkat çekiyor
Benzin ve motorinden sonra LPG'ye de zam!
İstanbul'daki gizemli kazıda sır perdesi aralandı! 2'si polis 5 kişi tutuklandı