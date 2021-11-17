Kılıçdaroğlu'ndan ''kıymetimi bilmedi'' diyen Erdoğan'a Ebrar Karakurt'un sözüyle cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında helalleşme tartışmalarıyla ilgili, 'Bay Kemal ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim. Sen bunların hiçbirinin kıymetini bilmedin' sözlerine Twitter'dan cevap vererek, ''Şahıs bugün grup toplantısında "Bay Kemal, kadir kıymetimi bilmedi" demiş; dedim olabilir'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta yaptığı videolu mesaj ile tüm siyasi partilerle helalleşme yoluna çıkacağını duyurmuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, helalleşme yolculuğuna çıkaracağını duyurmasının ardından kimlerle helalleşeceğine açıklık getirdi. Kılıçdaroğlu, "28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz, ikna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz'' demişti.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine şu açıklamayla tepki gösterdi:

''Dün helalleşme ile büyük bir kavga yaşayıp bugün helalleşme derdine düşmesi ne enteresan değil mi? Sen önce benim başörtülü kızlarımdan bacılarımdan helallik dile. Utanmadan sıkılmadan 'onların hukukunu biz koruduk' diyorsun. Hayatın yalan! Biz bu işin gerisini bilmesek diyeceğiz ki "olabilir, insan değişebilir" diyeceğiz. Bay Kemal ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim. Sen bunların hiçbirinin kad-u kıymetini bilmedin.''

'DEDİM OLABİLİR'

Erdoğan'ın ''Bay Kemal ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim. Sen bunların hiçbirinin kad-u kıymetini bilmedin.'' sözlerine Twitter hesabından cevap veren Kılıçdaroğlu şu ifadelere yer verdi:

''Şahıs bugün grup toplantısında "Bay Kemal, kadir kıymetimi bilmedi" demiş; dedim olabilir????????‍♂️'

Öte yandan, "Dedim olabilir" ifadesini milli voleybolcu Ebrar Karakurt oynadığı reklamda dile getirmişti.