Kılıçdaroğlu'ndan kritik görüşme! Mektup yazmışlardı

Gerçek Gündem'den Ozan Buz'un haberine göre; Kılıçdaroğlu, kendisine 10 Aralık 2020 tarihinde parti yönetimiyle ilgili eleştiri mektubu gönderen CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, ve CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ile TBMM'deki odasında görüştü.

Kılıçdaroğlu ve 3 vekilin Meclis'te gerçekleştirdiği sürpriz görüşmeye ilişkin CHP'den ve vekillerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

CHP'de bir süredir parti politikalarından rahatsızlıklarını dile getiren üç milletvekilinin istifa ederek Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne katılacağı iddia ediliyordu.